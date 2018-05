Obliguen a una núvia a treure's una xapa de presos polítics per casar-la

El magistrat ha al·legat que «és un organisme públic i ha de ser neutral»

Un jutge del registre civil de Badalona ha obligat a una núvia que es tragués una xapa amb el lema «Llibertat presos polítics» per casar-la, segons ha informat el digital El Món. El magistrat ha al·legat que «aquest és un organisme públic que ha de donar servei a tothom i ha de ser neutral».«M'ha dit que respecta les meves creences però que si no em treia la xapa, no em casava», ha comentat la núvia, que s'ha resistit a treure-se-la. Una estona més tard, la secretària judicial ha explicat que «aquestes són les normes d'un edifici públic».Finalment, la núvia s'ha tret la jaqueta on portava la xapa per poder-se casar. Al pare de la núvia també li han dit que es tragués la xapa, però al final se l'ha deixat posada.