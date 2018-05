Facebook tindrà 500 persones a Barcelona treballant en un centre de control de continguts

El servei per la xarxa social el prestarà la companyia Competence Call Center, que s’instal·larà a la coneguda com Torre Agbar

Actualitzada 07/05/2018 a les 10:18

La companyia Facebook ha decidit instal·lar a Barcelona un gran centre de control de continguts. Aquest servei per a la xarxa social el prestarà la companyia Competence Call Center (CCC) la qual, segons Cinco Días, està buscant un total de 500 persones per treballar-hi. L’empresa s’ubicarà a la Torre de les Glòries, anteriorment coneguda com Torre Agbar, on CCC ha llogat un total de 9.000 metres quadrats en vuit plantes de l’edifici, segons va anunciar la immobiliària Engel & Völkers el 26 d'abril.Aquest gran centre de control de continguts que operarà a Barcelona es dedicarà a eliminar contingut nociu de la xarxa social de Marck Zuckerberg, com per exemple les notícies falses. Segons el mateix rotatiu econòmic, l’empresa CCC ja compta amb un centre de control de continguts per Facebook a Alemanya en el qual també hi ha 500 empleats.L’empresa CCC, tal com mostra en la seva web, ja està cercant una trentena de perfils d’empleats per posar en marxa aquest servei. Gran part dels empleats que es busquen consisteixen en la figura del Community Manager amb idiomes com francès, italià, danès, alemany, holandès, noruec, suec, Portuguès i espanyol en totes les variants llatinoamericanes. Per tant, tot apunta que el centre operarà de forma internacional.