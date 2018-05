Detingudes tres dones que es van quedar tancades en un soterrani després de robar en un pis

Un veí de l'edifici va perseguir-les escales avall i va provocar que s'equivoquessin de pis buscant la sortida

Actualitzada 04/05/2018 a les 19:18

La Policia Local de Blanes ha detingut tres dones acusades de cometre dos robatoris amb força en dos pisos del centre de la ciutat. Els fets van passar aquest dijous, pels volts de les dotze del migdia al Passeig de Dintre de Blanes, un dels espais més cèntrics del municipi, quan un veí va sentir sorolls estranys. Pel forat de l'escala, va veure tres dones amb un comportament sospitós i va pujar fins a la quarta planta de l'habitatge per veure què passava.Un cop al replà de la quarta planta, l'home es va adonar que les dues portes d'accés als pisos estaven rebentades. Quan van veure el veí, les acusades van arrencar a córrer després de ventar-li una empenta. L'home, però, no es va atemorir, les va seguir i va provocar que les tres sospitoses, enlloc d'aturar-se a la planta baixa per sortir al carrer, anessin a parar al soterrani. En aquest moment, el veí va aprofitar per tancar la porta d'accés a aquest espai, que no tenia cap altra sortida possible, i va trucar a la policia.Els agents van comprovar que els dos pisos de la quarta planta s'havien regirat completament, i van avisar els inquilins, que van trobar a faltar joies i uns 1.000 euros en efectiu. La patrulla va registrar el soterrani on les dones van quedar atrapades i hi van localitzar tres bosses amagades amb mig centenar de peces al seu interior. Tot i això, dels 1.000 euros que els propietaris del pis asseguraven que els havien robat, només en van trobar un bitllet de 50.Les detingudes, de nacionalitat croata, estan a l'espera de passar a disposició judicial acusades de dos robatoris amb força. Les dones, amb residència a Vinaròs, tenen nombrosos antecedents per fets similars. La policia sospita que poden ser part d'una banda organitzada dedicada a cometre aquest tipus de delictes arreu de l'Estat.