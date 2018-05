Viola a la seva neboda menor d'edat i el condemnen a 6 anys de presó per abús sexual

El tribunal, format per tres magistrades, considera que no hi va haver violència ni intimidació, tot i que acrediten estrès posttraumàtic crònic, ansietat, depressió i fòbies

Actualitzada 04/05/2018 a les 17:58

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a sis anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de la seva neboda de 16 anys penetrant-la vaginalment a la seva casa de Sant Pere de Ribes (Garraf). La fiscalia i l'acusació particular demanaven una pena major per agressió sexual, però el tribunal, format per tres magistrades, considera que no hi va haver violència ni intimidació, i condemnen l'acusat, que va al·legar consentiment mutu, a sis anys i mig per abús sexual.El judici es va fer al gener i la sentència és del 8 de febrer.Segons declara provat la sentència publicada pel digital 'El Món', la menor vivia amb els seus pares just al costat de la família del seu oncle, germà del pare, i entre les dues famílies hi havia una «estreta i constant» relació. De fet, la víctima era «amiga íntima» de la seva cosina. Des de feia molt de temps, l'acusat, «valent-se de l'ascendència» que tenia sobre la seva neboda, «havia estat fent tocaments a les parts íntimes» de la menor «sense que ella hagués dit res a ningú per por de trencar l'harmonia familiar, cosa que el processat sabia i utilitzava per obtenir satisfacció sexual a costa de la menor».El 31 de juliol del 2011 les dues cosines havien estat juntes rentant-se el cabell, pentinant-se i pintant-se les ungles a casa de l'acusat. Quan la filla d'aquest va marxar cap a les 14.30 hores, l'home, de 51 anys, va pujar al pis de sobre i va entrar al bany, on hi havia la seva neboda, de 16 anys, depilant-se les celles i amb l'excusa de demanar-li el telèfon mòbil. Sense intercanviar cap paraula, li va tocar els pits, li va baixar els pantalons curts i les calces que duia, la va tombar a terra i li va llepar els genitals. Acte seguit la va portar a l'habitació del costat, la va estirar al llit i la va penetrar vaginalment sense preservatiu i sense que la menor, «sorpresa i en estat de xoc, oferís resistència». Un cop va ejacular, l'acusat va sortir de l'habitació i va baixar al pis de baix. La noia va sortir, va anar a casa seva, va canviar-se de roba i va anar a la piscina on havia quedat amb uns amics.A la piscina, un amic de l'institut li va preguntar per un «xuclet» que tenia al coll i la noia es va posar nerviosa i li va explicar plorant el que havia passat. El noi la va instar a denunciar el seu oncle, però ella inicialment ho va rebutjar per «no trencar la família». De fet, el noi ho va explicar als seus propis pares, i aquests li van dir que o ho denunciava la noia o ho farien ells. Per això, l'endemà, el noi es va presentar a casa la seva amiga i la noia ho va explicar a la seva mare. Quan ho va saber el pare, va trucar al seu germà, el condemnat, i aquest va preguntar a la noia per què «ara» destrossava la família.Segons les magistrades, no ha quedat acreditat que el processat fes servir la força física o amenacés la menor. No obstant, sí que veuen acreditat que la menor va presentar símptomes d'estrès posttraumàtic crònic, ansietat, depressió i fòbies, que van requerir tractament psicològic, i que no va poder reemprendre la seva vida normal «fins bastant temps després», cosa que li va provocar l'abandonament dels estudis.La sentència argumenta que la pròpia menor va explicar al judici que el seu tiet en cap moment va utilitzar la força o l'amenaça, sinó que ella es va quedar paralitzada i no va poder reaccionar. L'únic que volia era que acabés i poder marxar, va dir durant el judici. Per la seva banda, l'acusat va assegurar que la relació era consentida.Per tot això, el tribunal el condemna a sis anys i mig de presó, prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima, a casa seva, al lloc d'estudis o treball, ni comunicar-se amb ella durant cinc anys després de sortir de presó, a més de llibertat vigilada de sis anys i mig. També el condemnen a pagar 20.000 euros a la víctima.La defensa va demanar l'absolució mentre que la fiscalia i l'acusació particular inicialment demanaven 14 i 15 anys de presó per agressió sexual. Al final del judici, però, la fiscalia va introduir una possible pena subsidiària de nou anys de presó per abús sexual.