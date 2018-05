Gairebé mor per culpa de mossegar-se les ungles

Luke Hanoman va patir una sèpsia mortal provocada per la ingesta de la pell que hi ha al costat de l'ungla

Luke Hanoman és un noi de 28 anys, veí de Birkdale, Southport, Anglaterra, que va estar a punt de morir per culpa d'una sèpsia mortal provocada per la mania de mossegar-se les ungles. Segons explica el jove a Mirror, té la mala costum de mossegar-se les ungles quan està nerviós, un dia es va mossegar la pell que hi ha al costat de l'ungla i arran d'això va començar a tenir greus problemes de salut.Hanoman va estar treballant tota la setmana, i dies després va començar a tenir símptomes semblants als d'una grip, que anaven a pitjor. La seva mare va decidir visitar-lo, en veure que la salut del seu fill empitjorava va trucar a la línia telefònica d'ajuda sanitària, el sanitari que la va atendre li va recomanar anar a urgències com més aviat millor.Quan van arribar al Southport Hospital, Luke tenia línies vermelles per tots el cos, símptoma de la propagació d'una infecció, i tenia la temperatura elevada.Després de passar 4 dies a l'hospital en tractament amb antibiòtics, Luke va recuperar la salut, i els metges que el van atendre van assegurar que podia donar gràcies d'estar viu. El van informar que havia patit una sèpsia mortal provocada per la ingesta de la carn del dit.