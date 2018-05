Un incendi crema la fàbrica Gas Gas de Salt sense provocar ferits

Una quinzena de dotacions dels Bombers continuen treballant per apagar el foc que s'ha iniciat a les cinc de la matinada

Actualitzada 05/05/2018 a les 12:39

La fàbrica de motos Gas Gas de Salt (Gironès) crema des de les cinc de la matinada d'aquest dissabte. Les causes de l'incendi encara es desconeixen però ha afectat tota la superfície de la nau, uns 10.000m2. Una quinzena de dotacions dels Bombers continuen treballant en un foc que no ha deixat ferits, però que, de moment, ja ha provocat el despreniment d'alguna jàssera de la coberta. L'intens fum, provocat per la combustió de pneumàtics i altres combustibles, dificulta la feina d'extinció als Bombers que continuen treballant per apagar un incendi que no ha provocat flames però sí molt de fum.Alguns efectius dels Bombers s'han enfilat amb el camió autoescala al sostre de la fàbrica per valorar els danys provocats. El foc no ha afectat a les naus contigües a la fàbrica Gas Gas, ubicada al carrer Unicef 17 del polígon industrial de Salt. Hores d'ara, els Bombers tenen controlat l'incendi però encara no han aconseguit extingir-lo. En aquest vídeo es veu com les dotacions de bombers continuen treballant per apagar el foc.