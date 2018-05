El consum excessiu de panga exposa a nivells de mercuri superiors als permesos

Les mostres, sobretot dels talls adobats, superen les concentracions màximes admissibles fixades per la legislació europea

Un estudi realitzat per la Universitat de La Laguna, Tenerife, ha demostrat que el consum excessiu del peix panga exposa el cos a nivells de mercuri elevats, de fet supera els límits permesos.La panga és un peix procedent del riu Mekong, Vietnam, un dels més llargs i contaminats del món per culpa dels compostos químics que es fan servir als cultius d'arròs. La panga és un peix omnívor i depredador final, motiu pel qual acumula al seu interior concentracions de metalls, entre ells el mercuri.Els investigadors han analitzat 80 mostres de panga congelada (filets adobats i naturals), disponible pel consum humà, de tres grans superfícies. Les mostres, sobretots dels talls adobats, superen les concentracions màximes admissibles fixades per la legislació europea.Per aquest motiu el científics han avisat que després d'un consum continuat d'aquest peix, pot existir un risc important per a la salut en adults, i sobretot en nens, motiu pel qual recomanen que els més petits consumeixin un altre tipus de peix.