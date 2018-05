Saps com has d'actuar en cas que et piqui una medusa?

Protecció Civil ha publicat un vídeo en què s’explica què hem de fer en cas de picada d’un insecte o d’aquest animal marí

Actualitzada 04/05/2018 a les 12:29

Cada cop s’acosta més l’estiu, època en que les platges del territori s’omplen a vessar. Amb l’època estival, arriba la proliferació de meduses a la costa i, per tant, també les picades als banyistes que gaudeixen del mar per refrescar-se. Per aquest motiu, cal estar ben preparat i saber com hem d’actuar en cas de picada d’aquest animal marí.Amb l’objectiu que la ciutadania sàpiga com actuar davant d’aquesta situació, Protecció Civil de la Generalitat ha fet públic un vídeo en què un professional del SEM explica com han de procedir les persones que pateixin una picada d’insecte o de medusa. En el cas de les picades d’animals marins, els experts expliquen que en primer lloc s’han de retirar les restes del tentacle en el cas de ser visibles. A continuació cal rentar la ferida amb aigua salada i finalment aplicar-hi aigua freda o una bossa de gel sobre la zona afectada.En el cas de les picades d’insecte, el SEM explica que el primer que cal fer és retirar el fibló procurant de no enfonsar-lo més ni escampar el verí. Tot seguit, cal netejar la zona amb aigua freda i un sabó neutre. Finalment s’ha d’aplicar aigua freda.En ambdós casos és important que l’afectat no es rasqui mai les zones afectades per les picades. Si les molèsties persisteixen o bé la persona en qüestió es mareja, cal trucar als serveis sanitaris a través del telèfon 112.