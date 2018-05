Jutgen un entrenador de futbol per abusos sexuals a menors entre el 2007 i el 2016

La fiscalia demana més de 80 anys de presó per l'home per haver abusat a casa seva de quatre jugadors i dos empleats de discoteca

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dijous un jove de 29 anys per haver abusat sexualment almenys de sis menors d'edat entre el 2008 i el 2016. L'home s'enfronta a més de 80 anys de presó per abusos i agressions sexuals a tres jugadors de 13 anys de l'equip de futbol de Viladecavalls que entrenava entre el 2007 i el 2008, un altre jugador de 15 anys el 2015, un noi de 15 anys que va treballar per ell en una discoteca de Terrassa l'any 2014 i una noia de 14 anys que també era empleada seva en una discoteca i a qui va obligar a mantenir relacions sexuals el 2015 i el 2016.Segons han explicat les tres primeres víctimes, des de setembre de 2007 fins maig de 2008, l’acusat, nascut el 1989, va ser entrenador d’un equip de futbol de Viladecavalls en el qual jugaven quan eren de categoria infantil i tenien entre 13 i 14 anys, ja que havien nascut el 1994. Els va convertir en els seus preferits, i els anomenava 'els galàctics'. Es va guanyar la seva confiança i els convidava al seu domicili per jugar a videojocs o veure pel·lícules, a més de fer-los alguns regals. Hi acudien els tres menors, dos d’ells o només un, en funció de l’ocasió. Al domicili, jugaven i veien pel·lícules fins que l’acusat li deia a algun dels menors que anés amb ell al seu dormitori.Un cop allà, els deia que es posessin còmodes amb pantalons curts d'esport, els feia massatges a les cames amb l'excusa de l'esport i, amb ànim libidinós i de satisfacció sexual, els agredia sexualment, fent-los tocaments, masturbant-los i fent-los fel·lacions.Si bé aquests episodis succeïen habitualment quan estava només el processat amb un dels menors, en algunes ocasions ho va fer en presència dels tres. Aquests no oposaven resistència a causa de la seva curta edat i inexperiència, de la seva relació de confiança que el processat havia generat i de la seva condició d’entrenador, amb l’autoritat que això comportava davant els menors.A més a més, quan algun d’ells es negava a anar al seu domicili o a fer algun acte sexual, l’acusat els donava un clatellot o els amenaçava amb pegar-los o amb deixar-los a la banqueta al proper partit. En una ocasió, va agafar pel coll un dels menors, com si l'anés a ofegar, i el va arraconar contra la paret per negar-se a fer-li una fel·lació. En una altra ocasió, va fer estirar els tres nois en rotllana i els va fer masturbar-se mútuament i un altre cop va intentar que un dels menors el penetrés analment, cosa que no va aconseguir.Les declaracions dels tres joves han tingut algunes llacunes o imprecisions, però bàsicament han coincidit en les seves versions i han explicat que al principi es pensaven que tot era un «joc». Quan es van adonar de la realitat dels fets, els feia por negar-se a obeir el seu entrenador i vergonya explicar-ho als seus pares. Per això tampoc van denunciar els fets fins el maig del 2016, quan un entrenador del tercer equip que entrenava l'acusat va descobrir comentaris sospitosos i «va estirar la manta». Els Mossos van investigar i van convèncer els joves perquè denunciessin els fets, cosa que van fer, alguns d'ells sense ni explicar-ho a les seves famílies.L'entrenador va ser expulsat de l’equip de futbol després de baixar de categoria i la següent temporada va passar a entrenar un equip de Terrassa, en el qual s’hi va inscriure un dels menors anteriors després que el processat el convencés. Aquest menor, el seu preferit, va seguir anant al domicili de l’acusat fins que va tenir 15 anys i maduresa suficient per comprendre els fets i va deixar l’equip de futbol. Ha explicat que va patir abusos en unes 200 ocasions.La defensa de l'acusat ha intentat evidenciar aquestes contradiccions, i ha destacat que els joves van mantenir algun contacte posterior amb el seu exentrenador i fins i tot eren amics de Facebook. Un d'ells, a més, li va deixar 400 euros poc abans de denunciar-lo.L’any 2014, el processat va conèixer un altre menor, li va oferir treballar en una discoteca que regentava i va iniciar una relació d’amistat i confiança amb ell. Aprofitant aquesta confiança i el previ consum per part del menor de begudes alcohòliques i marihuana proporcionades pel processat, aquest el va convidar al seu domicili. Li va dir que hi hauria més gent, però finalment estaven sols, i van estar fumant porros i el menor es va quedar a dormir. L’acusat, amb ànim libidinós i de satisfacció sexual i aprofitant que el menor estava mig adormit, es va posar al seu llit i el va tocar i li va intentar fer una fel·lació. El menor s’hi va negar, però l’acusat, lluny de cessar en la seva conducta, va seguir intentant abusar sexualment d’ell, i fins i tot va arribar a oferir-li diners per a que li fes una fel·lació. Finalment, el menor va poder marxar del pis.L’any 2015, va començar a entrenar a un altre equip de Viladecavalls, on va conèixer a un menor, de 15 anys, al que va convidar al seu domicili. Un cop allà, amb la mateixa intenció i ànim anteriors, va abusar sexualment d’ell. El jove va deixar l'equip de futbol, però l'entrenador va intentar parlar-hi per convèncer-lo que tornés.El pare del noi ha declarat al tribunal que el seu fill va baixar de cop i volta el rendiment escolar, es va entristir, es va recloure en si mateix i va voler deixar el futbol. Els pares no sabien què li passava i el van portar al psicòleg, que no va poder descobrir el motiu del canvi d'estat d'ànim. El jove, fins i tot, va insinuar que es volia suïcidar.Finalment, entre l’any 2015 i l’any 2016, una menor, de 14 anys, va contactar amb l’acusat per Facebook per demanar-li feina a una discoteca, dient-li que tenia 17 anys. L’acusat va acceptar que treballés allà amb la condició que ella fos la seva parella. Quan va començar a treballar, la menor li va dir la seva veritable edat. Tot i això, amb ànim libidinós i de satisfacció sexual, la va convidar al seu domicili fins en dues ocasions i van tenir relacions sexuals consentides, tot i que la menor ho hauria fet per les pressions d'ell. Durant el període en el qual va tenir contacte amb aquesta menor, un mes aproximadament, el processat li va demanar que li enviés fotografies íntimes i vídeos amb contingut sexual. El noi va ser arrestat el maig del 2016.Susanna Vilaseca, advocada de dues de les tres primeres víctimes ha explicat que els joves se sentien intimidats per l'autoritat del seu entrenador, a qui tenien com a «ídol» i per això els va costar tant denunciar-lo, a més de la «vergonya».La fiscalia i l'acusació particular de dues de les tres primeres víctimes l'acusen de tres delictes continuats d’agressió sexual, un delicte continuat d’abusos sexuals, un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys, un delicte continuat d’abusos sexuals a menor de 16 anys i un delicte de captació de menor de 16 anys per a elaborar material pornogràfic, i li demanen més de 80 anys de presó, a més d'indemnitzacions d'almenys 10.000 euros per cada víctima.Les dues últimes víctimes han declarat a porta tancada, sense públic, mentre que les quatre primeres ho han fet amb una mampara de separació respecte l'acusat. El judici acabarà aquest divendres amb la declaració d'altres testimonis i mossos d'Esquadra, a més de la declaració de l'acusat, que s'ha deixat pel final.