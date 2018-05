Dos sanitaris abandonen un ferit al voral de la via i donen positiu en cocaïna i marihuana

Quan els agents van arribar a l'hospital per escriure l'atestat es van trobar que ningú sabia res del ferit

Actualitzada 03/05/2018 a les 18:11

Dos sanitaris del grup ASV Transporte Sanitario Ayuda han estat detinguts per la Policia Nacional, acusats d'abandonar un home britànic durant el trajecte a l'Hospital Comarcal de La Vila Joiosa. L'home estava ferit per quatre homes en una baralla en un local d'oci de Benidorm.Els fets van ocórrer quan la Policia Nacional es va haver de personar en un local d'oci nocturn, alertats per una baralla entre clients. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar un home estès a terra amb sang al seu voltant, motiu pel qual van trucar a una ambulància. Després d'esclarir els fets i identificar als agressors, els sanitaris es van endur al ferit.Seguint el procediment marcat per aquest tipus de casos, els agents es van posar en contacte amb l'Hospital Comarcal de La Vila per realitzar l'atestat del succés i parlar amb el ferit, però per sorpresa la resposta del centre sanitari no era la que esperaven: no sabien res de cap ferit, de fet, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias no tenia constància del succés.Davant la insòlita situació, els agents van interrogar als sanitaris, que van acabar dient que la víctima s'havia despertat durant el trajecte i que havia decidit marxar pel seu propi peu, després de mostrar una actitud agressiva.Els agents van sortir de l'hospital per intentar buscar a l'home britànic, i el van trobar al voral d'una carretera pròxima a l'hospital, ple de sang. Els agents van tronar a sol·licitar una ambulància per tal de traslladar-lo.Finalment els agents de la Policia Nacional van requerir la presència de la Guàrdia Civil, qui els va fer un control que va donar positiu en cocaïna i marihuana. Els dos sanitaris van ser detinguts i posteriorment posats en llibertat per un delicte d'omissió de socórrer.