Detinguda la noia que va matar un gat posant-lo a la rentadora i compartint el vídeo a les xarxes

Actualitzada 03/05/2018 a les 18:42

Fa aproximadament un mes i mig la Guàrdia Civil va iniciar una investigació arran d'una denúncia procedent d'una protectora animal, per la suposada comissió d'un delicte de maltractament animal a un gat. En uns vídeos penjats a les xarxes socials, adjunts a la denúncia, es veia com l'ara detinguda introduïa un gat a la rentadora, iniciava un cicle de rentat, i per tant acabava matant a l'animal.Durant la investigació es van sumar sis denúncies més, tant d'Associacions Protectores de Defensa Animal com de particulars de diverses províncies del territori nacional.La investigació de la Guàrdia Civil va permetre la identificació de la persona que havia pujat a les xarxes socials vídeos i imatges, també es van mantenir converses amb persones de l'entorn proper a la persona investigada que van ajudar a corroborar l'autoria del fet. Finalment es va procedir a la detenció d'una dona, veïna de Villarrubia de los Ojos, de 19 anys i natural de Mengíbar, com a presumpta autora d'un delicte relatiu al maltractament animal.Les diligències instruïdes han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Daimiel.