Animadores dels Redskins denuncien que les van obligar a fer-se fotos sense sostenidor

Actualitzada 03/05/2018 a les 17:52

Els Redskins de Washington haurien obligat a algunes de les seves animadores a viure certs moments de caràcter inadequat durant un viatge que a Costa Rica l'any 2013. Segons The New York Times, que cita el testimoni d'algunes animadores, aquestes van haver de fer un posat sense sostenidor durant una sessió de fotos per un calendari, a la qual van assistir en qualitat de convidats diversos patrocinadors, tots ells del sexe masculí.La informació indica que a les noies «se'ls exigia no dur sostenidor» en el moment que un grup de patrocinadors masculins, titulars de suites de FedExField «se'ls va donar accés a la sessió de fotos». El diari agrega que durant una nit el director del viatge els va dir a nou de les 36 noies que conformaven l'equip que «havien estat escollides com a companyes personals» d'alguns patrocinadors per assistir a un club nocturn.Stephanie Jojokian, la llavors directora de les animadores dels Redskins, va declarar al diari que el viatge al club nocturn no era obligatori i que les noies no van ser escollides pels patrocinadors. Dues d'elles van indicar al diari que Jojokian no les va obligar a fer res que no volguessin.L'equip va indicar que a les animadores no se'ls va pagar res pel viatge, d'una setmana de durada, excepte els costos de transport, menjar i allotjament. Després d'aquest viatge, algunes d'elles van abandonar l'equip i van dir que se sentien «desprotegides», segons informa el diari.L'equip va enviar un comunicat al diari citat, que indica que el programa d'animadores Redskins «és un dels principals de la NFL en participació, professionalisme i servei comunitari». Agrega que «cada animadora dels Redskins està protegida per un contracte que li garanteix un entorn segur i constructiu».«La feina que fan les animadores en la nostra comunitat, a més de visitar a les nostres tropes a l'estranger i recolzar al nostre equip al terreny de joc, és quelcom del qual l'organització dels Redskins i els nostres afeccionats s'enorgulleixen», diu el text.