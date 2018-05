ETA anuncia oficialment al poble basc la seva «completa dissolució»

L'organització creu que materialitzar el dret a decidir «serà clau» per aconseguir el reconeixement nacional

Actualitzada 03/05/2018 a les 16:01

ETA ha fet aquest dijous un comunicat oficial dirigit al poble basc sobre la seva dissolució. En aquesta última declaració, que han publicat diversos mitjans, l'organització terrorista anuncia el «final de la seva trajectòria» i dona per «desmantellat totalment el conjunt de les seves estructures» i per «acabada tota la seva activitat política». L'organització indica que la seva militància ha «ratificat» la proposta de «donar per acabats el cicle històric i la funció de l'organització» i que ETA «no serà més un agent que manifesti posicions polítiques, promogui iniciatives o interpel·li altres actors». També apunta que materialitzar el dret a decidir «serà clau» per aconseguir el reconeixement nacional. El comunicat d'aquest dijous arriba l'endemà que l'organització terrorista publiqués una carta en què ja va anunciar la seva dissolució. Tot i l'anunci de la dissolució, el text subratlla que els exmilitants d'ETA continuaran amb la lluita per una Euskal Herria «reunificada, independent, socialista, euskaldun i no patriarcal».ETA indica que va néixer quan Euskal Herria «agonitzava, ofegada per les arpes del franquisme i assimilada per l'Estat jacobí», i ara, 60 anys després, «existeix un poble viu que vol ser amo del seu futur». L'organització terrorista apunta que «desitja tancar un cicle en el conflicte que enfronta a Euskal Herria amb els estats, el caracteritzat per la utilització de la violència política» mentre els estats, segons assenyala, «s'obstinen a perpetuar aquest cicle».L'organització assegura que no té «cap por» d'un «escenari democràtic» i per això, segons diu, ha pres aquesta decisió històrica «perquè el procés en favor de la llibertat i la pau continuï per un altre camí». Subratlla que la decisió sobre la seva dissolució «és la seqüència lògica després de la decisió adoptada el 2011 d'abandonar definitivament la lluita armada».A partir d'ara, segons apunta ETA, «el principal repte» serà construir un procés com a poble que tingui com a eixos «l'acumulació de forces, l'activació popular i els acords entre diferents, tant per abordar les conseqüències del conflicte com per abordar la seva arrel política i històrica» i afegeix que materialitzar el dret a decidir «serà clau» per aconseguir el reconeixement nacional. «L'independentisme d'esquerres treballarà perquè això condueixi a la constitució de l'Estat basc», afirma. L'organització conclou el text amb la frase: «ETA va sorgir d'aquest poble i ara es dissol en ell».