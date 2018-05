El 'violador de la Verneda' surt de la presó després de 20 anys

Serà sotmès a vigilància policial no invasives per part dels Mossos d'Esquadra a instàncies de la Fiscalia

El violador de la Verneda ha sortit aquest dijous a la matinada de la presó de Brians II, al voltant d'un quart de dues, després de complir una pena de 20 anys. A partir d'ara, l'home, Gregorio Cano, estarà sotmès a vigilància policial no invasiva per part dels Mossos d'Esquadra a instàncies de la Fiscalia, ja que els serveis penitenciaris consideren que no s'ha rehabilitat. A la sortida del centre, Cano ha comentat als mitjans de comunicació que els programes per rehabilitar-se «són efectius si un vol». «Jo ho he aconseguit i ara cal veure amb el temps si és efectiu o no», ha afegit Cano, que també s'ha disculpat a les víctimes. El violador de la Verneda va ser condemnat a 167 anys de presó i a pagar una indemnització superior als 50 milions de pessetes d'aleshores.En el judici l'home va ser condemnat per quinze delictes consumats d'agressió sexual i per dos delictes intentats. Per tretze dels delictes consumats se li va imposar una pena d'onze anys de presó per cadascun, mentre que pels altres dos se li van dictar nou anys de presó per cadascun. Pels dos intents se'l va condemnar a tres anys de presó per cadascun. En total 167 anys de presó, dels quals, en virtut del codi penal en aplicació en el moment de la sentència, només en podia complir 20. A banda se li van imposar indemnitzacions a les víctimes per valor de 55,5 milions de pessetes (uns 334.000 euros).Els fets provats al judici relaten la cursa d'agressions del condemnat, que va començar el 23 de febrer del 1997 de matinada, quan va abordar la primera víctima en un portal i la va obligar a fer-li una fel·lació amenaçant-la amb una navalla, i va acabar l'1 de maig del 1998 també de matinada en un aparcament, on igualment a punta de navalla va obligar la víctima a realitzar la mateixa pràctica sexual.La majoria de les agressions van ser utilitzant aquesta arma per amenaçar les dones. A gairebé totes les va obligar a practicar sexe oral però en un cas va penetrar vaginalment la víctima. En un altre cas la dona va patir les dues agressions. Els casos jutjats es van produir principalment de matinada, però també n'hi va haver de nit i en alguna ocasió a primera hora del matí o de la tarda. Dos dels casos relatats es van produir el mateix dia. Una altra vegada va intentar una agressió i en no aconseguir dur-la a terme en va fer una altre dues hores més tard, aquesta amb èxit.Majoritàriament les agressions es van produir a portals, ascensors o escales d'edificis, tot i que en algun cas també va arrossegar la víctima cap a descampats. Només en dues de les disset ocasions relatades l'agressor no va aconseguir consumar l'agressió. Al judici, el condemnat va admetre haver comès tots els fets que se li imputaven.