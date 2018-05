Detingut un home reclamat per l'Argentina per abusar sexualment del seu fill de 5 anys

Amb l'objectiu que el seu fill no expliqués els fets, el colpejava i amenaçava amb una arma blanca i en matar la mare dels menors

La policia espanyol ha detingut a Llançà (Alt Empordà) un home de 48 anys reclamat per les autoritats argentines per un presumpte cas d'abusos sexuals continuats al seu fill de cinc anys entre els anys 2002 i 2003. L'home tenia una ordre internacional de detenció des del 25 de gener d'aquest any i l'arrest es va acabar produint a principis de la setmana passada en virtut de l'acord internacional de col·laboració que tenen les policies espanyola i argentina.El Tribunal Oral Criminal número 7 del Departament Judicial de San Isidro considera provat que el detingut va abusar del seu fill de 5 anys en presència d'un altre fill seu, d'un any i mig, aprofitant els períodes que li corresponia estar amb ells ja que estava separat de la seva dona i mare dels menors.Segons fonts policials, amb l'objectiu que el seu fill no expliqués els fets, el colpejava i amenaçava amb una arma blanca i en matar la mare dels menors.El detingut va entrar a l'Estat per l'Aeroport del Prat el febrer del 2017 en un vol procedent de Buenos Aires en saber que podia ser detingut i actualment es trobava en situació irregular a l'Estat. L'home va ser posat a disposició de l'Audiència Nacional per ser extradit a l'Argentina.