Condemnada a 6 mesos de presó per deixar a la seva filla de 6 anys sola a casa

L'acusada hauria marxat unes hores durant la matinada de diumenge, deixant a la seva filla menor d'edat sola

Actualitzada 02/05/2018 a les 17:33

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Marbella, Màlaga, ha condemnat a sis mesos de presó a una dona per deixar sola al seu domicili a la seva filla de sis anys, l'acusa d'un delicte d'abandonament temporal. Dilluns passat la Policia Nacional va detenir a l'acusada, de 38 anys, qui hauria marxat durant unes hores del seu domicili durant la matinada de diumenge, deixant a la seva filla menor d'edat sola, segons van detallar fonts policials.Segons han informat des del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), el cas va ser jutjat dimarts passat en un judici ràpid en el qual l'acusada es va conformar amb la pena citada anteriorment. Malgrat la condemna, la dona no entrarà a la presó atès que no té antecedents penals.D'aquesta manera, tampoc li ha estat retirada la custòdia de la seva filla, ja que és la primera vegada que ocorren aquests fets, que en tot cas sembla que es tracta de quelcom temporal, han postil·lat.