Tanca Cambridge Analytica després de polèmic accés a dades de Facebook

L'empresa ho atribueix a la pèrdua de clients i a «creixents» despeses legals

Actualitzada 02/05/2018 a les 21:03

La consultora britànica Cambridge Analytica, envolta en la polèmica pel seu accés no autoritzat a les dades de milions d'usuaris de Facebook, tanca les seves portes, segons ha publicat avui The Wall Street Journal.Així ho ha confirmat al diari novaiorquès Nigel Oakes, el fundador de la matriu de Cambridge Analytica, SCL Group, que també cessa en les seves operacions.Cambridge Analytica, vinculada a la campanya electoral de l'ara president d'EUA, Donald Trump, ha fet efectiu avui el seu tancament, que atribueix a la pèrdua de clients i a «creixents» despeses legals.La consultora política, que té oficines a Regne Unit i Estats Units, va suspendre al març al seu conseller delegat, Alexander Nix, alhora que iniciava una recerca independent per analitzar el cas.En imatges gravades amb una càmera oculta pel Canal 4 de la televisió britànica, Nix suggeria a potencials clients, que en realitat eren periodistes, algunes tàctiques que la signatura utilitza per desacreditar a polítics a través de la xarxa.Segons havien revelat dies abans diversos mitjans, Cambridge Analytica va recol·lectar en 2014 informació d'usuaris de Facebook, a través de l'aplicació d'un tercer, per construir un programa informàtic destinat a predir les decisions dels votants i influir en elles.L'abast de la filtració de dades s'estima en uns 87 milions d'usuaris de Facebook, especialment d'Estats Units, on la consultora va guanyar uns 15 milions de dòlars pel seu treball en la campanya de Trump de 2016.D'acord al WSJ, des de llavors Cambridge Analytica no havia aconseguit ni un sol client polític a nivell federal a EUA i en els últims mesos havia perdut varis.