Oriol Pujol i la seva dona hauran d'anar a judici pel cas de les ITV

El TSJC desestima el recurs contra l'acord de part dels acusats amb la Fiscalia per evitar el judici

Actualitzada 02/05/2018 a les 13:17

L'exdirigent de CDC Oriol Pujol i la seva dona, Anna Vidal, hauran d'anar a judici, junt amb quatre acusats més, pel cas de les ITV després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi desestimat el recurs d'apel·lació a la resolució dictada per l'Audiència de Barcelona segons la qual denegava el pacte que alguns dels acusats, entre ells Pujol i Vidal, havien arribat amb la Fiscalia. L'exdirigent de CDC havia pactat amb el ministeri públic una pena de dos anys i mig de presó, una multa de 76.000 euros i una indemnització de 311.000 euros, mentre que la seva dona havia acceptat una multa de 47.250 euros sense haver d'ingressar a presó. Dos dels acusats, però, no havien acceptat l'acord, Sergi Alsina i Josep Tous.En la seva interlocutòria, l'alt tribunal rebutja la possibilitat que només part dels acusats puguin arribar a un acord amb la Fiscalia, tal com van comunicar en l'escrit de conclusions del juliol de l'any passat. D'aquesta manera, el TSJC es fa seus els arguments de l'Audiència de Barcelona perquè en l'acord de conformitat no s'hi van adherir tots els seus acusats, concretament Josep Tous i Sergi Alsina.Per la seva banda, l'exnúmero 2 de la Diputació de Barcelona i excàrrec del Departament d'Indústria, Josep Tous, va al·legar davant l'Audiència que s'havia vulnerat el seu dret a la defensa, un fet a què Sergi Alsina, amic de Pujol, s'hi va adherir i al què la Fiscalia i les defenses de dos dels acusats es van oposar reclamant que es ratifiqués en una sentència la conformitat de les penes. Per Tous, amb aquest pacte es donava per fet que va actuar amb una «suposada connivència entre el Sr. Puignou, el Sr. Alsina i ell mateix amb l'objectiu que aquest darrer percebés uns honoraris en funció del seu càrrec» i això suposava una «minva inadmissible» per a la seva defensa, segons va raonar la magistrada de l'Audiència.El TSJC també desestima els recursos de Tous i Alsina sobre una suposada vulneració dels seus drets de defensa en les escoltes telefòniques.La resolució de l'alt tribunal que envia a judici Oriol Pujol, Anna Vidal, Josep Tous, Sergi Alsina i els empresaris Ricard Puignou i Sergi. Pastor encara no fixa, però, data pel judici.