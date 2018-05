ETA anuncia per carta que «ha dissolt completament totes les seves estructures»

Diu que aquesta decisió tanca «el cicle històric» de l'organització però «no supera» el conflicte que el País Basc manté amb Espanya

Actualitzada 02/05/2018 a les 16:02

ETA ha anunciat a través d'una carta enviada a diverses organitzacions i agents bascos que «ha dissolt completament totes les seves estructures i ha donat per finalitzada la seva iniciativa política». En la carta, que ha publicat el diario.es, ETA explica que la seva decisió tanca «el cicle històric de 60 anys» de l'organització terrorista però avisa que «no supera» el conflicte que Euskal Herria manté amb Espanya i França. «El conflicte no va començar amb ETA i no acaba amb el final del recorregut d'ETA», afirma l'organització en la missiva, que data del 16 d'abril.«ETA ha decidit donar per acabats el seu cicle històric i la seva funció, i donar final al seu recorregut. Per tant, ETA ha dissolt completament totes les seves estructures i ha donat per acabada la seva iniciativa política». Així comença el text de la carta d'ETA. En els seus arguments sobre la seva dissolució, l'organització terrorista explica que aquesta decisió tanca el «cicle històric de 60 anys d'ETA» però avisa que no dona per tancat «el conflicte que Euskal Herria manté amb Espanya i amb França». «El conflicte no va començar amb ETA i no acaba amb el final del recorregut d'ETA», afirma.En aquest sentit, l'organització terrorista remarca que el País Basc «es troba ara davant una nova oportunitat per tancar definitivament el cicle de conflicte i construir el seu futur entre tots» i demana que no es repeteixin els errors i que «els problemes es podreixin».L'organització assenyala que «al llarg dels anys s'han fet nombrosos esforços per canalitzar per vies racionals el conflicte polític» però que no s'han arribat a acords «ni entre ETA i el govern, ni entre els agents bascos». «És una responsabilitat compartida i ETA assumeix la part que li correspon», apunta. L'organització ha reiterat que «la falta de voluntat per solucionar el conflicte i les oportunitats perdudes, entre altres, ha provocat l'allargament del conflicte i ha multiplicat el patiment de les diferents parts».D'aquesta manera, ETA ha tornat a reconèixer «el patiment provocat com a conseqüència de la seva lluita», tal com va assenyalar en una altra carta el passat 21 d'abril, quan va lamentar els danys causats i va demanar perdó a les víctimes. «Anys de confrontació han deixat ferides profundes i cal donar-los la cura adequada. Algunes encara estan sagnant, perquè el patiment no és cosa del passat», afegeix.