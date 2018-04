L'amulet d'Amaia per Eurovisió: el llibre 'España de mierda'

La genial resposta de la cantant va provocar rialles i aplaudiments entre els assistents

Actualitzada 27/04/2018 a les 19:26

Amaia ho ha tornat a fer. Ha tornat a deixar a tots bocabadats amb la seva naturalitat i ironia a l'hora d'expressar el què pensa sense dir res. RTVE va organitzar divendres una roda de premsa amb motiu del viatge d'Amaia i Alfred a Lisboa per representar a Espanya al festival Eurovisión 2018.Durant el torn de preguntes, un periodista va preguntar a Alfred què és el que no pot faltar a la seva maleta en aquest viatge a Portugal, i el cantant va respondre «L'ordinador, el meu pin de Bowie i un llibre», Amaia va haver de respondre la mateixa pregunta, però la seva resposta va ser molt més contundent «El meu llibre 'España de mierda'».La genial resposta de la cantant va provocar rialles i aplaudiments entre els assistents. «Res més a dir» va culminar Alfred entre riures. Cal recordar que la parella va haver de justificar-se per un vídeo publicat a Twitter en el qual l' Alfred regalava a Amaia el llibre d'Albert Pla 'España de mierda' per Sant Jordi