El preu de la benzina puja un 0,7% i assoleix màxims des del 2015 durant el pont de maig.

Omplir el dipòsit és ara uns 50 cèntims més car que fa unes setmanes

Actualitzada 30/04/2018 a les 19:05

L'encariment del petroli

La benzina i el gasoil han assolit el seu preu més alt des del 2015 durant el pont de maig. El cost d'ambdós carburants s'ha enfilat un 0,7%, un repunt que els situa en màxims des de fa tres anys. Concretament, el litre de gasolina de 95 octans s'ha situat en 1,269 euros, després que hagi encadenat la seva quarta pujada consecutiva. Pel que fa al gasoil d'automoció, el preu del litre s'ha encarit fins a situar-se en 1,173 euros, segons dades del Butlletí de Petroli de la Unió Europea. Amb els preus actuals, omplir un dipòsit de 55 litres de gasolina o de gasoil és ara uns 50 cèntims més car que fa unes setmanes. Malgrat l'augment, els preus encara estan lluny del màxim històric que es va assolir durant els mesos d'estiu del 2012, quan la gasolina va superar l'euro i mig i el gasoil els 1,43 euros.És precisament el preu de la gasolina el que fa que en Jaume Bardomeus es mogui en moto, especialment per la ciutat, ja que segons ell «surt més a compte». Malgrat que aquest pont no marxarà de viatge, considera que la pujada de preus durant els dies festius és un «atracament» perquè normalment el preu de la benzina «ja és massa car». Amb tot, Bardomeus no veu cap altra opció que anar amb vehicle privat perquè «els transports públics són caríssims i poc segurs».L'Arnau Ricard també «nota la pujada» de preus, però remarca que, tot i així, el vehicle privat continua sent una bona opció per viatjar perquè «és més barat» que altres tipus de transport. Tot i que assegura que viatjar en vehicle privat és més barat, reconeix que acostuma a viatjar en transport públic o en avió. Més enllà del temps de lleure, Ricard utilitza la moto per treballar i per això «nota» especialment els repunts en els preus dels carburants.És habitual que en període de vacances o ponts festius s'encareixin els preus dels carburants. Però el valor depèn també d'altres factors, com per exemple la geopolítica, que fa variar el preu del petroli. De fet, el valor del petroli també es troba a nivells màxims a causa de l'escalada de tensions geopolítiques. El seu preu ha superat els 75 dòlars per barril, el més alt des del 2014.Malgrat l'augment, el preus dels carburants a Espanya segueixen sent inferiors als de la mitjana de la Unió Europea i de la zona euro, on el litre de de gasolina de 95 octans val uns 1,4 euros. Per la seva banda, el litre de gasoil d'automoció se situa en 1,297 euros en la Unió Europea i en 1,296 en els països de la zona euro. Aquesta diferència s'explica, en part, perquè a Espanya la pressió fiscal sobre nous gravàmens, com el biodièsel, és inferior que en altres països de la Unió Europea.