Detinguda per simular un robatori amb violència i intimidació a la via pública

Els investigadors van comprovar que l'any passat la seva mare havia denunciat el furt del mateix telèfon mòbil

Actualitzada 27/04/2018 a les 18:19

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 18 d'abril una dona de 38 anys i veïna de Masquefa per simular un robatori amb violència i intimidació a la via pública a Olesa de Montserrat.Segons la dona, els fets s'haurien produït el 31 de març però no va presentar la denúncia fins nou dies més tard. Concretament la dona va denunciar que hauria patit una estrebada de la seva bossa de mà que li hauria causat lesions i va aportar a la denúncia un informe mèdic, signat sis dies després. Sospitant de la seva versió, els investigadors van comprovar que la presumpta víctima no havia trucat al telèfon d’emergències 112 el dia dels fets ni havia avisat a la Policia Local d’Olesa de Montserrat.També van esbrinar que entre els objectes presumptament sostrets hi havia, entre d’altres, un telèfon mòbil que la seva mare ja havia denunciat com a sostret en un furt l’abril del 2017 en una discoteca de Montornès del Vallès i que el facultatiu que havia signat l’informe mèdic era l’actual parella de la denunciant que, a més, era la persona que actualment portava un rellotge denunciat també com a sostret.Les gestions realitzades amb la companyia asseguradora van demostrar que ja havia demanat la indemnització pel robatori violent, tot i que encara estava en tràmits de resoldre’s.La detinguda serà citada en breu en seu judicial.