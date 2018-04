Detenen un professor reincident per abusar d'una menor de 14 anys

Va ser arrestat el passat mes de gener per haver abusat sexualment durant tres anys d'una altra menor de 15 anys que era alumna seva

La Guàrdia Civil de Màlaga ha detingut, de nou, al professor d'un centre educatiu per abusos sexuals a una menor, de 14 anys, a la qual havia conegut a través de les xarxes socials. Aquest docent va ser arrestat el passat mes de gener per haver abusat sexualment durant tres anys d'una menor de 15 anys que era alumna seva.Aquest arrest es va produir en el marc de la Operación Didas, quan els agents van culminar la investigació sobre un professor per haver abusat sexualment d'aquesta alumna, sotmetent-la a un fort control de les seves activitats, fins que ella va decidir enfrontar-se al seu agressor i cessar els abusos. L'acusat la va assetjar constantment, arribant a realitzar més de 3.000 trucades telefòniques en el període d'un any, missatges continus i nombroses cartes d'amor.Arran d'aquesta investigació i amb les evidències obtingudes dels nombrosos efectes intervinguts en el registre del seu domicili, els guàrdies civils van descobrir que havia abusat d'una altra menor de 14 anys amb la qual hauria contactat a través de les xarxes socials, iniciant una relació amb ella. Després d'un breu període de temps en el qual aquest individu es va guanyar la confiança de la menor, va aconseguir mitjançant enganys concretar una cita per veure's, moment en el qual va aprofitar per consumar els abusos sexuals, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.En tots dos casos, el detingut actuava de la mateixa manera, aconseguint enganyar a les seves víctimes i aprofitant-se en tot moment de la seva vulnerabilitat.Se l'acusa dels delictes d'abusos sexuals i contacte amb menors a través de les tecnologies de la comunicació amb propòsit sexual. L'autoritat judicial ha decretat de nou el seu ingrés a presó incondicional per tals fets. La investigació, que continua oberta davant la possibilitat de l'existència de més víctimes, ha estat duta a terme per agents del Grup Emume (Equipo Mujer-Menor) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Màlaga.