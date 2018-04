El Suprem nega a un pare per «indigne» l'herència del seu fill

L'alt tribunal creu que el progenitor va abandonar al menor

El Tribunal Suprem ha conclòs que un pare és indigne de beneficiar-se de l'herència del seu fill mort. Aquest home, d'Avilés, hauria estat protagonista d'un «abandonament greu i absolut» del menor, segons el jutjat.El mateix jutjat va desestimar la demanda inicial, ja que va entendre que la mare del nen no va aconseguir provar la causa d'indignitat per abandonament, ja que el pare havia complert parcialment amb l'obligació de pagar aliments.L'Audiència Provincial d'Oviedo va revocar aquesta sentència i va declarar al demandat incapaç per indignitat per a succeir al seu fill mort. Contra la sentència, el pare va presentar recurs de cassació, que ha estat desestimat per la Sala del Civil.El Tribunal afirma que tenint en compte la discapacitat del fill, «l'incompliment dels deures familiars personals del pare cap ell no mereixen una altra qualificació que greus i absoluts».«Encara és més greu», segons la Sala, «que el menor, que patia una malaltia als setze mesos d'edat, requeria unes atencions especials» i que la conducta paterna «és suficient com per afirmar la seva indignitat per a succeir al menor».La mare del nen va presentar una demanda demanant la incapacitat i recordant que només havia percebut 5.000 euros d'aliments en tot aquest temps.