Condemnat a 21 anys de presó per violar i propinar dues brutals pallisses a la seva parella

Actualitzada 27/04/2018 a les 17:13

Un maltractador reincident ha estat condemnat a 21 anys de presó per vulnerar una ordre d'allunyament, violar i propinar dues brutals pallisses a la seva companya sentimental a Altea, Alacant.Segons recull una sentència, els fets van succeir el dia de Nadal de 2016 quan l'acusat, Pedro Juan L. Ll., de 32 anys, va colpejar reiteradament en diverses parts del cos a la seva parella, ocasionant-li múltiples hematomes i una fractura de clavícula. Tots dos seguien convivint en un domicili situat a Barranquet d'Altea, malgrat que un jutjat de la Villajoyosa havia prohibit a l'home qualsevol contacte amb la víctima per un cas de violència masclista anterior.L'agressor, que acumula a més quatre sentències fermes per diferents delictes, alguns d'ells relacionats amb maltractaments a dones, va tornar a donar una altra pallissa a la seva companya cinc dies després, el 30 de desembre. En aquesta ocasió, li va propinar cops de cap i cops de puny per tot el cos, va arribar fins i tot a colpejar-la de forma salvatge amb una cadena de gos i li va tirar gasolina per sobre mentre l'amenaçava de calar-li foc.La dona va patir de nou nombrosos hematomes i fractures òssies que van requerir una intervenció quirúrgica a la zona de la mandíbula i que li han deixat importants seqüeles. Segons el tribunal, la víctima estava en un «estat total de pànic» després d'aquesta agressió, fet del qual es va aprofitar Pedro Juan L.ll per violar-la.L'agressor, que es troba en presó provisional per aquesta causa des de la seva detenció, el desembre de 2016, ha estat declarat culpable d'un delicte de trencament de mesura cautelar, dos delictes de lesions i un delicte d'agressió sexual. La sentència, que pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), fixa per a ell penes que sumen en total 21 anys de presó. L'Audiència també l'ha condemnat a 39 anys d'allunyament i altres 10 de llibertat vigilada, així com a indemnitzar a la víctima amb 84.000 euros per les lesions i els danys morals que li ha ocasionat.