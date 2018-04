Cap de setmana marcat per la inestabilitat meteorològica

L'episodi intens de pluges, que es preveu per diumenge, aniran sent més intens a mesura que avanci el dia

Actualitzada 27/04/2018 a les 20:21

Després de la pedregada que va caure divendres entre Prades i Albarca, per aquest cap de setmana s'espera una situació d'inestabilitat a tot el territori català, especialment de cara a diumenge. De cara a dissabte una important pertorbació amb aire fred associat, que entrarà a la península des de l'est, arribarà a les comarques de l'Ebre entre dissabte i diumenge.De cara a dissabte, el temps serà inestable amb estones de sol i el cel ennuvolat, uns núvols baixos que no desapareixeran i estaran presents en el tram del litoral tarragoní. Les precipitacions arribaran a la vessant sud del Pirineu, tot i això els ruixats s'estendran amb menys intensitat i de manera intermitent, i poden arribar al terç oest de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, seran més baixes que les dels últims dies, sobretot al migdia.L'episodi intens de pluges, que es preveu per diumenge, aniran sent més intens a mesura que avanci el dia. La nova línia frontal portarà pluges i tempestes durant el matí de diumenge, que podran aparèixer a molts indrets del Camp de Tarragona. Al final de la jornada els ruixats es concentren al nord del territori català. Les temperatures seguiran baixant, de manera que la cota de neu arribarà als 1500 metres, i es mantindrà durant tot el pont.