La plataforma per inhabilitar als magistrats del cas 'La Manada' arriba al milió de signatures

Mentre les signatures continuen sumant, prossegueixen les protestes i reaccions d'indignació des de diferents sectors socials

Actualitzada 27/04/2018 a les 19:18

La petició d'inhabilitació als magistrats de l'Audiència Provincial de Navarra, que van jutjar als cinc membres coneguts com 'La Manada', ha arribat a un milió de signatures un dia després que sorgís la iniciativa després que es fes pública la condemna per abús sexual i no per agressió sexual.A les 17.39 hores eren 1.000.457 les signatures recollides a través de la plataforma d'internet Change.org, a iniciativa d'Alba Mariño, de Santiago de Compostel·la, qui va sol·licitar la inhabilitació del tribunal, atès que els magistrats que ho componen -argumenta en la seva petició- han entès «que no va existir violència i intimidació en aquest cas».«En un país en el qual tenim un problema de violència masclista tan greu, -continua assenyalant- no podem permetre'ns jutges i magistrats que considerin que perquè existeixi agressió sexual no n'hi ha prou que cinc homes agredeixin a una jove indefensa i en estat d'embriaguesa a la qual, posteriorment van abandonar i van robar el telèfon perquè pogués ser auxiliada».Així mateix, des que es va conèixer la sentència han sorgit més d'una vintena de peticions en la plataforma, la majoria d'elles exigint un canvi del codi penal en relació als delictes d'abús i d'agressió sexual. Mentre les signatures continuen sumant, prossegueixen les protestes i reaccions d'indignació des de diferents sectors socials contra la fallada. Aquest migdia, col·lectius feministes van celebrar una concentració a Pamplona per expressar el seu suport i solidaritat a la víctima.Aquestes protestes s'uneixen a les quals es van succeir dijous, quan es va fer públic la decisió del tribunal. Milers de persones van abarrotar les places de les principals ciutats espanyoles en senyal de repulsa per la sentència judicial.