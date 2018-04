Interior vol condecorar els policies que van detenir Puigdemont, però Alemanya no ho considera adequat

El land de Schleswig-Holstein ha contestat, segons la premsa local, que «només feien la seva feina»

Actualitzada 27/04/2018 a les 12:25

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, podrà condecorar, tal com era la seva intenció, els policies alemanys que van detenir al president Carles Puigdemont. Segons publica el rotatiu 'Süddeutsche Zeitung', citant l'agència 'Dpa' i que recull 'El Nacional' , les autoritats espanyoles van sol·licitar a l'Oficina Federal de la Policia Criminal els noms dels agents implicats en la detenció amb la intenció de concedir-los l'Orde del Mèrit Policíac.Però, segons indica el diari alemany, el govern del land s'ha oposat a facilitar els noms, indicant que, «els agents de la policia van actuar d'acord amb una ordre europea de detenció i només feien la seva feina».En declaracions del portaveu del govern alemany, Pete Höver, quedava clara la voluntat de no participar de la proposta espanyola, «el govern estatal no té la intenció de transmetre a les autoritats espanyoles els noms dels agents de policia implicats en l'arrest del senyor Puigdemont».