Hank Azaria es planteja deixar de doblar a Apu de The Simpsons

Actualitzada 26/04/2018 a les 18:06

Apu Nahasapeemapetilon és un dels personatges més estimats de The Simpsons, ara, l'actor que l'interpreta es planteja deixar de fer-ho després que el documental The Problem with Apu descrigui al personatge com una representació negativa dels estereotips dels asiàtics del sud.Hank Azaria, que també és el doblador de Moe Szyslak i el Jefe Wiggum, assegura haver obert els ulls i al programa The Late Show with Stephen Colbert va afirmar que està disposat a deixar d'interpretar a Apu.Els creadors de la sèrie van voler respondre a la polèmica a través d'una frase de Lisa Simpson a la seva mare «Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?» mentre mira una fotografia d'Apu en la que hi ha escrit «No tengo vaca».Azaria no està d'acord amb aquesta resposta i espera que els creadors del programa escoltin a la gent d'Àsia Meridional i els ha convidat a tenir escriptors indis entre els seus guionistes.