Ferida greu després de ser atacada pel pitbull d'uns amics

Actualitzada 26/04/2018 a les 18:38

Una dona de 31 anys va resultar ferida greu dimecres passat a la nit després de ser atacada per un pitbull que li va mossegar al tòrax, l'abdomen, cames i al braç dret quan visitava a uns amics, amos del gos, en un habitatge del carrer Manuel Maroto, al barri madrileny de Entrevías.Segons van informar fonts d'Emergències 112 de la Comunitat de Madrid, el succés va ocórrer passades les onze de la nit quan la dona entrava al domicili d'uns coneguts seus amb la intenció de visitar-los i, quan aquests van obrir la porta, va ser atacada pel gos al rebedor.La dona va ser atesa per l'equip mèdic del Summa112 que es va traslladar al lloc dels fets. Després d'estabilitzar-la, els efectius d'Emergències de la Comunitat de Madrid van traslladar a la ferida a l'Hospital 12 de Octubre, on està ingressada en estat greu. La Policia Municipal s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies en les quals s'ha produït l'atac.