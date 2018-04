Detenen dos menors per humiliar un company de classe rapant-li el cap

Un d'ells va gravar l'acció i la va difondre a les xarxes socials, també va enviar diverses fotos que van ser distribuïdes per grups de WhatsApp

Dos menors de 15 i 16 anys han estat detinguts per la Policia Nacional a la província de Màlaga com a presumptes responsables d'un delicte contra la integritat moral, ja que, pel que sembla, van gravar i van humiliar a un altre menor mentre li rapaven el cap. Segons les perquisicions, un dels menors va quedar amb la víctima i diversos amics en un carreró, allí li va rapar el cap a la víctima, mentre que el segon investigat gravava l'acció i la difonia a través de les xarxes socials.A més es van treure diverses fotos que van ser distribuïdes per grups de WhatsApp dels quals formaven part els alumnes del mateix centre educatiu, segons ha informat la Policia Nacional a través d'un comunicat.La investigació es va iniciar arran que la mare del menor humiliat denunciés els fets davant la Policia Nacional, després que en arribar a casa veiés que el seu fill tenia el cap rapat. Així, a partir d'aquesta informació, els agents van realitzar les gestions per a l'esclariment dels fets i van esbrinar que la víctima, pel que sembla, després d'haver perdut una aposta, va ser citada per un dels investigats en un carreró amb la intenció de rapar-li el cap.Pels fets, els agents de la Policia Nacional han detingut als dos menors d'edat com a presumptes responsables d'un delicte contra la integritat moral.