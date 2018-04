Cifuentes dimiteix com a presidenta del PP de Madrid

L'actual secretari general regional del PP, Ángel Garrido, assumirà la presidència regional de moment

Actualitzada 27/04/2018 a les 20:31

L'expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes ha presentat la seva renúncia irrevocable com a presidenta del PP de Madrid, han informat fonts del partit.L'actual secretari general regional del PP, Ángel Garrido, assumirà la presidència regional fins que es produeixi l'elecció del nou president.Cifuentes ha enviat la carta de renúncia a la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, en la qual afirma que es tracta d'una decisió «molt dolorosa» per a ella que pren, igual que quan va dimitir com a presidenta de la Comunitat, per «no perjudicar» al seu partit.Garrido és també des de dimecres passat president en funcions de la Comunitat de Madrid, càrrec que va deixar Cifuentes després de diverses setmanes embolicada en la polèmica pel seu màster de la Universidad Rey Juan Carlos i després que es difongués un vídeo en el qual se li atribueix un furt en un supermercat en 2011.De moment, el fins ara portaveu del Govern regional, el seu «número dos», Ángel Garrido, ha pres també les regnes del partit fins a l'elecció del nou president, informa el PP en un comunicat.La presidenta de l'Assemblea de Madrid, Paloma Adrados, serà qui proposi al candidat a la Presidència de la Comunitat després de consultar als grups polítics amb representació al Parlament madrileny els suports amb els quals expliquen.En la carta que ha dirigit a Cospedal, Cifuentes prega a la secretària general del PP que traslladi la seva decisió de dimitir al president del Govern i líder del partit, Mariano Rajoy.Recorda que va assumir la «enorme responsabilitat» de presidir el partit a Madrid durant el XVI Congrés, al març de 2017, i recalca que ha treballat «incansablement per i per al Partit Popular».«Es tracta d'una decisió molt dolorosa per a mi, perquè porto militant en aquest partit molt més de la meitat de la meva vida, donant sempre el millor de mi i lluitant per principis i valors que crec són bons per a Madrid i, sobretot, per a Espanya», escriu Cifuentes.Recorda que és la segona renúncia que fa en menys de dos dies, la primera, com a presidenta de la Comunitat de Madrid i, avui, com a presidenta regional del partit, «responsabilitats que, en tots dos casos», va assumir «gràcies a la confiança dels madrilenys i dels militants».«Malgrat tot, i lamentablement, m'he vist obligada a prendre aquestes dificilísimas decisions, per no perjudicar ni als madrilenys, posant en risc la Presidència de la Comunitat, ni al nostre volgut partit, que necessita estabilitat per continuar un projecte polític de centre que tan positius resultats està obtenint a la nostra regió», assenyala.Cifuentes assegura haver estat «sempre lleial» a Rajoy, del qual ha rebut «suport, alè i afecte», diu, mai li han faltat i que agraeix expressament, així com al PP, que «tant ha fet per Espanya», i a tots els madrilenys, tant als qui li van votar com als quals no ho van fer.«No fa falta que faci especial esment, María Dolores, a la meva lleialtat cap a tu, no solament perquè ets la secretària general del partit, sinó perquè també ets la meva amiga i sempre m'ho has demostrat», li diu a Cospedal.I conclou assegurant que «estigui on estigui a cada moment», sempre podran comptar amb ella, per després acomiadar-se amb «un petó molt fort» de la secretària general del PP.