'Your song' ja s'ha convertit en número 1 en vendes digitals a Espanya

Actualitzada 27/04/2018 a les 15:27

Tan sols falten dues setmanes perquè Amaia i Alfred escenifiquin el tema Tu canción a Lisboa tot representant Espanya en el festival d'Eurovisió 2018. La guanyadora i el quart finalista d'Operación Triunfo han treballat de valent en la promoció de la seva candidatura per tota Europa i, ara, han sorprès al públic amb una nova versió d'aquest tema compost per Raúl Gómez.En concret, la parella de triunfitos han presentat l'adaptació de Tu canción en llengua anglesa, titulada Your song. Ho han fet en el concert en homenatge a ells mateixos titulat Amaia, Alfred y Amigos, el qual va tenir lloc ahir dijous, 26 d'abril, i va comptar amb altres artistes com Zahara, Judit Nedderman o Love of Lesbian, així com els seus companys d'acadèmia Thalía, Nerea, Roi, Ricky i Mimi. La parella va triomfar un cop més a les xarxes socials, on els fans van donar el vistiplau a l'adaptació en llengua estrangera del tema.De fet, ha estat tant l'èxit que ha assolit aquesta versió que Your song ja s'ha convertit en número 1 en vendes digitals a Espanya. A més, el tema en llengua anglesa també compta en un vídeoclip que ha fet les delícies dels seguidors de la parella. En ell es mostren imatges dels dos cantants des de petits, passant pel càsting del concurs televisiu i fins als seus millors moments junts a l'acadèmia i en actuacions al plató d'Operación Triunfo.Amb aquest concert en suport a la seva candidatura per guanyar Eurovisió, Amaia i Alfred marxen a Lisboa amb les piles ben carregades per interpretar, en la seva versió original en castellà, Tu canción. La cita serà el proper 12 de maig a l'Altice Arena, on la parella d'artistes farà la seva millor actuació per poder deixar Espanya en un bon lloc al podi.