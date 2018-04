Els nacionalistes bascos estaran atents «a l’actuació de tots i cadascun dels actors polítics»

Actualitzada 26/04/2018 a les 11:42

El portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, ha advertit aquest dijous el govern de Mariano Rajoy que malgrat el seu suport als pressupostos generals de l’Estat perquè superin el debat de les esmenes a la totalitat, el PNB girarà el vot cap a un «no» a les votacions finals dels dies 21 a 24 de maig si l’executiu espanyol perpetua l’aplicació del 155 després de la creació d’un nou Govern a Catalunya. «La prolongació del 155 malgrat la creació d’una nova Generalitat, tal com reclamen diversos sectors polítics i mediàtics, comportaria el vot negatiu final a aquests comptes», ha dit. Segons Esteban, el PNB estarà «atent als esdeveniments i a l’actuació de tots i cadascun dels actors polítics» per «aconseguir l’eliminació del 155 tan aviat com sigui possible».