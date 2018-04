El cantant que ha triomfat a La Voz Australia cantant 'Asturias, patria querida'

Joe Jonas i Delta Goodrem van girar la seva cadira fascinats per l'actuació d'Oskar Proy

Actualitzada 25/04/2018 a les 17:58

El cantant Oskar Proy va participar en l'edició australiana de 'La Voz' i va sorprendre tant al públic com al jurat amb la seva interpretació de Asturias, patria querida. Acompanyat amb una guitarra, Proy va cantar davant de tots els telespectadors l'himne de la seva terra natal en honor a la seva àvia.Dels quatre jurats, Joe Jonas i Delta Goodrem van girar la seva cadira fascinats per l'actuació i confirmant la participació del cantant en la següent fase del programa.Gràcies a l'èxit de l'audició, Proy va explicar al seu perfil de les xarxes socials el significat de la cançó, per tal que tots els australians poguessin apreciar-la.