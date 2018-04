Dos menors discuteixen en un 'chiquipark' i 6 adults acaben ferits en una baralla amb 30 implicats

Segons l'atestat policial la baralla va començar al voltant de les 19.30 quan un nen de 8 anys va insultar a una nena

Actualitzada 25/04/2018 a les 18:59

Segons informa el mitjà Diario de Huelva, dissabte passat a la tarda dues mares van iniciar una baralla, que va acabar involucrant als respectius marits i a altres persones, en un local d'oci infantil tipus chiquipark de la ciutat.Segons l'atestat policial la baralla va començar al voltant de les 19.30 quan un nen de 8 anys va insultar a una nena. Segons la mare de la menor, li va cridar l'atenció educadament, però a la mare del nen no ho va veure de la mateixa manera i va demanar-li explicacions.Arran d'aquesta discussió verbal, la propietària del local ha explicat al citat mitjà, que les dues adultes van començar a estirar-se dels cabells i a pegar-se, moment en el qual van intervenir els marits, fet que va provar que a la baralla hi acabessin participant una trentena d'adults, entre clients i vianants que passaven per la zona. Sis persones van resultar ferides.La propietària ha denunciat l'estat en el qual va quedar el local després de la trifulga i ha publicat al seu perfil de Facebook una reflexió sobre els fets.