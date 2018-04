Condemnats a 9 anys de presó els membres de 'La Manada'

Se'ls ha culpat d'un delicte continuat d'abús sexual i no per violació

Actualitzada 26/04/2018 a les 14:58

L'Audiència Provincial de Navarra ha condemnat als cinc homes com La Manada a un total de 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb prevalença i no per violació a una jove a Pamplona durant els sanfermines de 2016 de la qual estaven acusats.La decisió de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra ha comptat amb el vot discrepant d'un dels magistrats, Ricardo González, qui ha advocat per l'absolució dels cinc joves dels delictes dels quals se'ls acusava, agressió sexual, contra la intimitat i robatori amb intimidació.Se'ls condemna a més de 9 anys de presó al pagament d'un terç de les costes processals, se'ls imposa una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima per 15 anys, i se'ls obliga a indemnitzar-la conjunta i solidàriament amb 50.000 euros, mentre que hauran de pagar 1.531 euros al Servicio Navarro de Salud per l'atenció sanitària a la noia.També els condemna a cinc anys de llibertat vigilada que compliran després de la pena privativa de llibertat, de la qual es descompta el temps ja internats a la presó, on porten des de juliol de 2016.A més a un dels acusats, Antonio Manuel Guerrero, se'l condemna per un delicte lleu de furt, per quedar-se amb el telèfon mòbil de la noia, per la qual cosa haurà de pagar una multa de 900 euros.Els cinc acusats, José Ángel Prengui, Jesús Escudero, Ángel Boza, el militar Alfonso Jesús Cabezuelo i el guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, a la presó des de juliol de 2016, no han assistit a la lectura de la resolució realitzada en audiència pública pel president del tribunal, José Francisco Cobo.El judici va tenir lloc el passat mes de novembre i es va celebrar a porta tancada excepte les dues ultimes jornades, dedicades a les conclusions de les acusacions i les defenses, que en aquest últim cas van sol·licitar l'absolució dels seus clients, que al seu torn s'havien declarat innocents.Per la seva banda, la fiscalia va demanar per a cada acusat una pena de 22 anys i deu mesos de presó, l'acusació particular va reclamar 24 anys i nou mesos, i les acusacions populars exercides per l'Ajuntament de Pamplona i la Comunitat foral de Navarra van demanar 25 anys i nou mesos de presó.