Actualitzada 25/04/2018 a les 18:41

Un noi es va gravar clavant una pallissa a un home durant la Setmana Santa a Carballino, Orense, per aconseguir més seguidors a les xarxes socials. El jove no va tenir compte que va cometre un delicte, i a més ho va fer públic.La víctima va patir lesions importants a l'ull i va haver de ser hospitalitzat. En un principi no volia denunciar l'agressió, però finalment es va personar a la caserna de la Guàrdia Civil per denunciar els fets, agents de la Benemèrita informen que l'agressor i l'amic que captura les imatges ja han estat identificats.