Afronta 28 anys de presó per violar repetidament a un nen de 15 anys

Actualitzada 25/04/2018 a les 18:04

Un acusat s'enfronta a 28 anys de presó per violar repetidament un nen de 15 anys a Blanes (Selva) i estar tres anys fent servir perfils falsos o amenaçant-lo a través de les xarxes socials per aconseguir que li enviés fotografies i vídeos pornogràfics. La fiscalia sosté que l'acusat va contactar amb la víctima a través de tres identitats, entre les quals la seva real, i va aconseguir que el nen li enviés fins a 250 fotos i dos vídeos de contingut sexual en els quals hi apareixia ell mateix, sol o amb familiars menors d'edat i discapacitats, despullats.«Amenaçava el menor amb publicar les fotografies o li enviava regals per guanyar-se la seva confiança», descriu l'acusació pública. Així, va aconseguir que la víctima accedís a quedar amb ell a Blanes. El processat va llogar un apartament i, segons el fiscal, va mantenir relacions sexuals plenes amb el menor en cinc dies diferents. «Aquests contactes sexuals també van ser gravats per l'acusat», exposa la fiscalia.L'Audiència de Girona havia de jutjar l'acusat aquest dimecres però el judici s'ha aplaçat fins a finals d'any. El cas es remunta a l'any 2012. Aleshores, la víctima tenia 12 anys. L'escrit d'acusació de fiscalia detalla que el mes de març hi va haver els primers contactes entre el processat i el menor a través de les xarxes socials Facebook i Tuenti.«Mantenia la ficció dels suposats menors per aconseguir, amb ànim libidinós, que li enviés a través de les aplicacions Skype i Whatsapp 250 fotografies i dos vídeos diaris de contingut sexual», detalla el fiscal. En un dels vídeos que la víctima li va enviar al llarg del 2014 hi apareixia el menor fent-li tocaments al seu germà, que aleshores tenia 17 anys i pateix una discapacitat del 65%. En un altre, surt banyant-se despullat amb un cosí seu, de 8 anys i també discapacitat.Aquestes imatges les aconseguia a través d'un dels perfils falsos i, per evitar que li deixés d'enviar fotografies i vídeos, l'amenaçava amb fer-les públiques. En paral·lel, amb la seva identitat real, es guanyava la confiança de la víctima enviant-li regals, com una tauleta tàctil o un mòbil.Durant les trobades, continua l'escrit, li va fer prop de 800 fotografies on apareixia el menor despullat i el va convèncer perquè deixés gravar les relacions sexuals. L'acusat li deia que és el que volia un dels suposats menors per qui es feia passar perquè, sinó, faria públiques les imatges pornogràfiques que tenia d'ell.Després d'aquestes trobades i fins al setembre del 2015, el menor va continuar enviant fotografies i videos de caràcter sexual fins que, finalment, els seus pares van descobrir el que estava passant i van tallar el contacte entre acusat i víctima. Fins que la policia el va detenir, el 6 l'octubre, el processat va intentar contactar amb el menor fent servir perfils falsos.Els agents van arrestar el sospitós a Blanes i li van intervenir dos telèfons. En un d'ells hi tenia 189 fotos del menor despullat i a l'altre hi havia imatges pedòfiles d'altres menors.Posteriorment, el 16 d'octubre, van fer una entrada i registre al domicili de l'acusat a Villanueva de la Serena. Allà li van trobar un total de 40.700 fotografies i 87 vídeos de pornografia infantil en una tauleta, un mòbil i dos discs durs.La fiscalia demana per a l'acusat una pena de 28 anys de presó i 19 anys de llibertat vigilada. L'acusa de delictes de 'child grooming' continuat mitjançant intimidació, agressió sexual continuada sobre persona especialment vulnerable, amenaces continuades i elaboració de material de pornografia infantil continuada en concurs amb un delicte de difusió de material pedòfil.També sol·licita que no es pugui apropar a menys de 1.000 metres del menor i la seva família i que l'inhabilitin durant un període de 30 anys per exercir qualsevol feina relacionada amb menors. En matèria de responsabilitat civil, vol que l'acusat indemnitzi la víctima amb 60.000 euros pels danys morals causats.