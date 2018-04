PNB facilita el tràmit dels Pressupostos després de pactar una pujada de pensions

Contempla una pujada de l'1,6 % de totes les pensions i una revaloració en 2019 segons l'IPC

Actualitzada 25/04/2018 a les 20:48

El PNB ha facilitat avui que els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 continuïn la seva tramitació parlamentària en anunciar que rebutjarà les sis esmenes a la totalitat que es votaran matí en el Ple del Congrés, després d'haver pactat amb el Govern una pujada generalitzada de pensions.L'acord entre l'Executiu i el PNB contempla que els comptes d'aquest any incloguin una pujada de l'1,6 % de totes les pensions i una revaloració en 2019 segons l'IPC, a més del retard a 2023 de l'entrada en vigor del factor de sostenibilitat, que estava previst que a partir de 2019 lligués el càlcul de la pensió a l'esperança de vida.El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha avançat aquesta notícia després de la primera sessió del debat de totalitat, on el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha apel·lat a la responsabilitat de tots els grups per recolzar uns comptes que ajudaran -ha dit- a tancar el llegat de la crisi econòmica en aquesta Legislatura.«El pressupost reflecteix aquest final de crisi que crida a les nostres portes, i això demana el Govern a les seves senyories que obrin les seves portes de bat a bat», ha urgit Montoro, que ha insistit que sis anys després es poden repartir els beneficis de la recuperació econòmica.L'acord del PNB amb el Govern també inclou que la base reguladora de les pensions de viduïtat pugi al 56 % en 2018 (el text actual preveu el 54 %) i al 60 % el proper.Així mateix, està vinculat al «ferm» compromís de l'Executiu d'aixecar l'article 155 de Catalunya quan hi hagi un Govern i que «no es perllongarà».La revaloració de les pensions quedarà reflectida en les esmenes parcials que registrarà el PNB aquest divendres quan s'esgoti el termini.Montoro ha avançat que el pressupost encara es pot millorar durant la seva tramitació en comissió parlamentària en relació amb la inclusió de mesures per reestructurar el deute de les comunitats autònomes i de les corporacions locals.No obstant això, els sis partits polítics que han demanat la devolució dels Pressupostos (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís i EH Bildu) han criticat que Montoro present uns comptes que no inverteixen suficientment en serveis essencials com l'Educació o la Sanitat.PSOE i Unidos Podemos han lamentat que el Govern digui ara que sí hi ha diners per actualitzar les pensions segons l'IPC.El portaveu d'Economia del PSOE, Pedro Saura, ha afirmat que «no hi ha dret al fet que s'utilitzi als pensionistes com a mercaderia política» i ha acusat al ministre de «mentir molt» i «tenir una actitud molt cínica per dir que els seus pressupostos són els més socials de la història».També diversos diputats d'Unidos Podemos-En ComúPodem-En Marea han recriminat a Montoro que no hagi tingut «voluntat política» fins ara per pujar les pensions i han criticat que els comptes no incentivin a les grans empreses, a través de la fiscalitat, perquè realment pugin salaris als seus empleats.ERC, PDeCAT, Compromís i EH Bildu han argumentat que no poden recolzar uns comptes que inverteixen menys en les seves comunitats autònomes i són antisocials, al mateix temps que el diputat d'ERC Gabriel Rufián ha asseverat que «mai» podrà recolzar uns pressupostos que són els de «els colpistes del 155».Nueva Canarias votarà demà a favor de les esmenes de totalitat però ha avisat que el seu vot definitiu estarà vinculat a les esmenes que accepti el Govern per millorar les condicions de vida dels canaris.D'altra banda, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC), UPN i Foro Asturias s'alinearan matí amb el PP.La formació taronja ha considerat que el Pressupost contempla «totes les exigències de Ciutadans» però vol saber com es pagarà aquest nou increment de les pensions mentre que la diputada de CC, Ana Oramas, ha valorat que s'hagi acordat la desvinculació dels ingressos del règim econòmic i fiscal de Canàries del sistema de finançament.El diputat d'UPN Iñigo Alli també ha advertit que són necessaris certs canvis als Pressupostos per prestar-li el seu suport definitiu ja que Navarra surt «molt perjudicada» en comparació d'altres autonomies.