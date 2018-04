Més de 10.000 signatures per impedir que Maluma actuï a Palencia

Consideren que les seves cançons són «masclistes, misògines i degradants» i que «existeixen moltíssimes alternatives culturals més adequades i respectuoses»

Actualitzada 24/04/2018 a les 18:54

Una noia ha realitzat una petició a l'Ajuntament de Palència perquè el cantant colombià Maluma no actuï a la capital, argumentant que les lletres de les seves cançons són masclistes, misògines i degradants, sobrepassa ja les 10.000 signatures de suport.La petició, iniciada a través de la plataforma Change.org el passat 19 d'abril, després que es conegués que l'artista colombià iniciaria la seva gira espanyola a Palència el 4 de setembre, ha superat les deu mil signatures en només cinc dies. Amb aquesta petició, Carlota Lera intenta impedir que Maluma es converteixi en part de l'oferta musical de les festes de San Antolín.Lera considera que les lletres de les seves cançons són «masclistes, misògines i degradants per tothom i per les dones en particular» i que, per tant, la seva actuació no hauria de formar part del programa de festes, i menys, a costa dels pressupostos municipals i usant instal·lacions públiques. I és que l'Ajuntament de Palència ha confirmat que aportarà 30.000 euros més IVA, el 10% del pressupost que ascendeix a 300.000 euros, a aquest concert que se celebrarà al Pavelló Municipal de la Balastera.A més, ha demanat a l'Ajuntament que s'incloguin requisits en la concessió de patrocinis en els quals s'excloguin els concerts que fomentin la violència masclista, tal com s'està fent ja en altres corporacions municipals. «Existeixen moltíssimes alternatives culturals més adequades i respectuoses que aquest artista, sense por al fet que la ciutat perdi els beneficis derivats d'un concert de tal magnitud», conclou la petició.