Els estudiants, cridats a la vaga aquest dijous

El Sindicat d'Estudiants i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans surten al carrer en defensa de la universitat pública i contra la repressió

Actualitzada 25/04/2018 a les 18:13

Els estudiants universitaris i de secundària estan cridats a la vaga aquest dijous. Tant el Sindicat d'Estudiants (SE) com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han convocat una nova jornada de protestes per aquest 26 d'abril que culminarà amb una manifestació unitària al centre de Barcelona, però també a altres ciutats com Tarragona, Tortosa, Lleida, Girona o València. SEPC centra la seva reivindicació en exigir una rebaixa del 30% de les taxes universitaris i a l'equiparació dels preus de màsters i graus, mentre que SE denuncia una «involució democràcia brutal» a l'estat espanyol i en especial a Catalunya que viu el que consideren «un estat d'excepció franquista».Així ho ha explicat a l'ACN la portaveu del SE, Coral Latorre, que ha recalcat que Catalunya està vivint una «ofensiva reaccionària» i critica que la sobirania del Parlament s'ha suprimit «pel bloc monàrquic del 155» i no només pel govern del PP. Per Latorre aquesta involució també s'està vivint a la resta de l'estat amb l'empresonament de rapers o multes de revistes satíriques, un fet que considera «un escàndol terrorífic».Des de SEPC, Mercè Terés ha assegurat que els estudiants no poden estar «aliens» a la situació del país i les conseqüències del 155, també a la universitat. Per això creu que cal que els estudiants surtin al carrer per posar l'educació «al centre, i en clau republicana». Per Terés «si volem construir una futura república», l'educació ha de ser un dels «pilars vertebradors». Per això, per SEPC la protesta no se centra només amb les seves demandes concretes, tot i que creuen que estan lligades amb els drets «civils i col·lectius» que estan en perill actualment amb la «repressió al poble català».Entre les demandes de SEPC destaca la rebaixa d'un 30% de les taxes universitàries i l'equiparació del preu de màsters al de grau perquè l'aplicació del 3+2 no perjudiqui els estudiants. Terés creu que el compromís de la Secretaria es va fer «per calmar els ànims» però assegura que un de cada tres estudiants ha de treballar per poder finançar-se els estudis universitaris a causa de les taxes actuals. Pel que fa a les demandes per als estudiants de Secundària, SEPC proposa «acabar amb els concerts educatius» i deixar de finançar amb diner públic centres privats «amb pràctiques patriarcals».