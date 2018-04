Dos agents entren a una funerària per desbloquejar amb el dit del difunt el telèfon mòbil

Volien desbloquejar el dispositiu i accedir a la informació per seguir amb l'investigació de la seva mort

Actualitzada 24/04/2018 a les 18:03

Agents de policia van entrar en una funerària de la ciutat de Clearwater, a la costa oest de Florida, Estats Units, i van utilitzar els dits del difunt per desbloquejar el seu telèfon mòbil, com a part de la investigació del tiroteig en el qual va morir, van informar mitjos locals.El succés va tenir lloc el març passat, quan dos detectius de la Policia de la localitat de Largo van entrar a la funerària Sylvan Abbey Funeral Home, a Clearwater, amb un telèfon mòbil que pertanyia al difunt, Linus Phillip, de 30 anys, i van intentar usar l'empremta dactilar d'aquest per desbloquejar el dispositiu i accedir a la informació.No només no van aconseguir que el mòbil reconegués l'empremta dactilar del seu propietari, recull el diari Tampa Bay Times, sinó que la xicota del mort, Victoria Armstrong, de 28 anys, va expressar la seva indignació pel que va considerar inadequat i una falta de respecte per part dels detectius.El tinent de policia Randall Chaney va dir que van resultar infructuosos els intents de desbloquejar el telèfon i accedir a les dades.Sobre si aquest tipus d'acció no hauria de requerir una ordre judicial per realitzar-se, Chaney va assenyalar que no ho creia així, ja que «no es dóna una expectativa de privadesa després de la mort». És, no obstant això, una opinió polèmica que comporta qüestions ètiques legals i de dignitat, però que diversos experts secunden, va agregar el rotatiu.Phillip va ser abatut per la Policia el març passat en una gasolinera de la localitat de Wawa, quan intentava escapar dels agents en cotxe.