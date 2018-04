Cristina Cifuentes anuncia la seva dimissió

Després de l’escàndol pel vídeo del 2011 on se la veu després de ser enxampada robant

Actualitzada 25/04/2018 a les 12:19

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciat aquest dimecres la seva dimissió després de la publicació d’un vídeo del 2011 on apareix un cop enxampada robant dues cremes facials a un supermercat Eroski. En roda de premsa a la Comunitat de Madrid, ha afirmat que aquesta és una decisió «meditada» anteriorment que preveia anunciar després dels actes del dia 2 de maig, però que fa pública ara per l’aparició del vídeo. Cifuentes ha denunciat 35 dies de «linxament» a la seva persona i ha denunciat que ja va ser objecte d’un intent de xantatge fa dos anys que va denunciar a la policia. En tot cas ha admès que les imatges són verídiques i ha atribuït la substracció de les dues cremes per valor de 40 euros a un «error involuntari» que va resoldre pagant després els productes.«La resistència de les persones té un límit, i jo hi he arribat», ha assegurat Cifuentes, que ha afirmat que se’n va «amb el cap molt alt» i «molt orgullosa» de la tasca que ha fet a la Comunitat de Madrid. Segons Cifuentes, la difusió de les imatges del 2011 forma part del «preu» que ha hagut de pagar per la seva «tolerància zero contra la corrupció».Segons Cifuentes en el seu cas s’han traspassat «línies vermelles» i s’ha fet un «atac personal» contra la seva persona amb «espionatge». «La meva vida s’està posant en qüestió amb un interès determinat per destruir la meva persona», ha dit. Ha apuntat que la seva marxa obeeix també a la necessitat que l’esquerra no governi a la Comunitat de Madrid.La presidenta de la Comunitat de Madrid s’ha quedat sense suports a la direcció del PP aquest dimecres. Génova –i especialment la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal- l’havia defensat les últimes setmanes quan es va negar a dimitir per l’escàndol del màster que va obtenir de manera irregular, però després de la publicació del vídeo la direcció dels populars li ha donat a entendre que no rebria cap trucada del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a qui ella mateixa havia fiat la seva continuïtat els últims dies.La seva caiguda ha revifat la polèmica sobre el futur de la Comunitat de Madrid. PSOE i Podem han demanat a Ciutadans –que és qui té la clau de la governabilitat a l’Assemblea de Madrid- que compleixi les seves promeses de regeneració i forci un canvi de color al capdavant de la Comunitat de Madrid. Sobre la taula una moció de censura que ha perdut el seu objectiu –derrocar Cifuentes- i que ara caldrà veure si els socialistes redirigeixen cap a la persona que la substitueixi.La caiguda de Cifuentes ha coincidit amb l’inici del debat de les esmenes a la totalitat al Congrès dels Diputats, on el PP necessitarà dijous el suport de Ciutadans i del PNB per rebutjar les esmenes a la totalitat que han presentat el Grup Socialista, Podem, ERC, PDeCAT, Compromís i Bildu.