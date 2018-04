Arresten a Itàlia a un bosnià que es dirigia a Barcelona amb un arsenal d'armes al cotxe

Van trobar amagat sota el maleter metralletes skorpio, fusells d'assalt kalàixnikov, carabines, una òptica de precisió, diversos silenciadors, cartutxos i projectils

Actualitzada 24/04/2018 a les 17:45

La policia italiana va arrestar aquest dimarts a la regió de Friuli, al nord-est d'Itàlia, a un bosnià que amagava al cotxe un arsenal amb armes de guerra i que es dirigia suposadament a Barcelona. El vehicle de lloguer i amb matrícula suïssa procedia d'Eslovènia i va ser detingut per un control a la carretera després de passar la frontera a la localitat de Gorizia.Després de les declaracions ambigües del conductor sobre els motius del viatge es va procedir a registrar el cotxe i es va descobrir una borsa al maleter amb dues pistoles semiautomàtiques. Davant d'aquesta troballa es va procedir a registrar minuciosament el vehicle i es va trobar amagat sota el maleter un autèntic arsenal format per diverses armes de guerra, entre elles dues metralletes skorpio, sis fusells d'assalt kalàixnikov, una carabina, una òptica de precisió, diversos silenciadors, cartutxos i projectils.Els agents també van trobar dos telèfons mòbils i un rebut de compra al qual hi havia escrit el suposat trajecte que havia de realitzar, les ciutats italianes i franceses per les quals passar i la destinació final que era Barcelona.L'home, de 54 anys, va ser arrestat i s'han activat tots els departaments antiterroristes per investigar el cas, i també es va avisar a la Interpol.