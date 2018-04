Un sindicat denuncia que els mossos de Trànsit treballen amb eines «completament obsoletes»

El SME parla de PDA que no funcionen, etilòmetres insuficients o aparells radars antics

Actualitzada 24/04/2018 a les 19:48

El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) alerta de la manca de recursos dels agents destinats a Trànsit, especialment en el material, que titlla de «deplorable», «antic» i «insuficient». A través d'un comunicat, el SME denuncia que les eines de què disposen els agents han quedat «completament obsoletes» -com PDA que no funcionen, etilòmetres insuficients, aparells radars antics- i exigeix que se'ls doti de «material adequat» per treballar i per contribuir a reduir els accidents de trànsit. També proposa que es realitzin campanyes de presència en les vies de més sinistralitat amb agents voluntaris que se sumin els del torn i per això demana una partida pressupostària per poder pagar les hores extres que farien aquests mossos.El SME lamenta que ni la Direcció General de la Policia, ni la Divisió de Trànsit ni les àrees regionals semblen «voler o poder dotar de mitjans per exercir un adequat control del trànsit a les carreteres». El sindicat denuncia que els agents de Trànsit acumulen «una càrrega de treball des de fa temps amb la realització de gran nombre de controls de tot tipus».El sindicat ha volgut lloar les campanyes i actuacions del Servei Català de Trànsit (SCT) per contribuir a reduir la sinistralitat, però consideren que ara toca dir prou davant la manca de recursos. Fins i tot alerta que una eventual «fallida de l'especialitat de trànsit en el cos de Mossos a curt i a mitjà termini també tindrà repercussions negatives en el mateix SCT».