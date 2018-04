Un menor de 12 anys li roba la targeta de crèdit a sa mare i se'n va de vacances a Bali

Quan els pares van descobrir que el seu fill no era a classe, el nen ja havia arribat a l'hotel de 4 estrelles on descansava

Actualitzada 23/04/2018 a les 18:15

El canal de televisió australià Canal 9 ha informat que un adolescent de 12 va robar a la seva mare, després d'una forta discussió, la targeta de crèdit. El menor va esbrinar amb quines companyies podia volar sol, i va reservar un bitllet a Bali, i una estada en un hotel de 4 estrelles.Segons informa la cadena, el menor va demanar el passaport a la seva àvia, que no pensava que el seu nét tingués intenció de marxar, es va fer la maleta i en comptes d'anar a l'escola, va anar a l'aeroport. Va viatjar de Syndey a Perth, i d'allà a Denpasar, Bali.Quan els pares van descobrir que el seu fill no era a classe, el nen ja havia arribat a l'hotel on descansava.