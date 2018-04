Llencen el gos d'un noi des del balcó perquè els havia demanat silenci mentre feien 'botellón'

L'animal va sobreviure a la caiguda, però la resta de protagonistes del botellón van començar a colpejar-lo fins a provocar-li la mort

Cristian Dutu de 27 anys viu a Toxteth, Liverpool, amb la seva mare i el seu gos. Segons informa el mitjà The Daily Mail, dissabte passat un grup d'unes 40 persones es va trobar al carrer, just a sota del domicili de Dutu, per fer botellón. A mesura que avançava la jornada la multitud començava a fer més soroll, tiraven ampolles de vehicles aparcats, motiu pel qual la mare de Dutu va baixar per demanar-los una mica de respecte.Arran d'aquesta xerrada, un grup d'entre 10 i 15 persones va començar a enfilar-se a l'edifici fins a arribar a la terrassa del domicili de Dutu, armats amb ampolles de vidre trencades i ganivets. Allà, el gos de la família va intentar protegir-lo a ell i a la seva mare, que van patir ferides lleus, un dels atacants va agafar el gos per les potes de darrere i el va llançar pel balcó.L'animal va sobreviure a la caiguda, però la resta de persones que protagonitzaven el botellón al carrer, van començar a colpejar-lo fins a provocar-li la mort.La policia de Merseyside ha obert una investigació.