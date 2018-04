La vaga de pilots de Vueling afecta un total de 246 vols

La companyia assegura que s'han «protegit» el 81% dels serveis i el sindicat Sepla recorda que el 90% dels pilots donen suport a les aturades

Actualitzada 24/04/2018 a les 16:53

Els motius de la vaga

Les dues jornades de vaga dels pilots de Vueling afectaran un total de 246 vols. Convocades pel sindicat de pilots Sepla per al 25 i 26 d'abril, les aturades de 24 hores afectaran 122 vols el dimecres i 124 el dijous. Des de Vueling, però, insisteixen que els serveis mínims fixats pel Ministeri de Foment han «protegit» el 81% dels vols i que «el 86% dels clients no es veuran afectats per la vaga». Seguint les peticions del ministeri de Foment, la companyia mantindrà el 100% dels vols a les illes Canàries i Balears, entre el 30 i el 51% de les rutes dins de l'Estat i el 51% dels vols internacionals. En la convocatòria de vaga, els pilots de Vueling han al·legat que la situació és «insostenible» i que la companyia ha «incomplert reiteradament tant articles del conveni col·lectiu de pilots com dels acords que regulen les bases a l'estranger». Amb la vaga convocada, Vueling reitera que les negociacions amb els pilots «continuen» per tal «d'intentar solucionar la situació».Durant les jornades de vaga, el Ministeri de Foment ha instat la companyia a oferir «tots els serveis essencials en les condicions habituals del servei» i a «complir amb els drets dels passatgers afectats». Vueling ja ha expressat que «lamenta la situació» perquè la vaga «tindrà efectes negatius» per als clients. Per la seva banda, Sepla ha recordat que «el 90% dels pilots de Vueling» donen suport a la convocatòria de vaga.El sindicat de pilots Sepla va anunciar la convocatòria de vaga el passat 13 d'abril en una roda de premsa a Madrid, després que els pilots de Vueling votessin majoritàriament a favor de les aturades. Han al·legat que Vueling ha incomplert el conveni col·lectiu de pilots i que aquests han hagut de fer «molts sacrificis pel creixement de la companyia». Segons Sepla, «més de 120 pilots han abandonat la companyia des del 2017».A més, han denunciat que la companyia vol «créixer a traves de bases estrangeres» i que està «promovent el decreixement de la producció a Espanya». El sindicat de pilots també ha al·legat que els treballadors «fa anys que estan acceptant rebaixar les seves condicions» per permetre que la companyia «recuperi beneficis i torni a posicionar-se en el mercat». Segons els pilots de Vueling, l'empresa està basant les negociacions del nou conveni en les «retallades», que «situen els pilots de Vueling per sota del mercat».