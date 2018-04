Els fan fora de la fira Alimentaria per portar una samarreta amb la bandera d'Aragó

Es van personar a la fira amb samarretes amb la bandera d'Aragó i el lema 'Catar jamón de Teruel'

Actualitzada 23/04/2018 a les 17:52

Juan Ciércoles és un empresari del sector del pernil que, segons informa el mitjà El Heraldo de Aragón, vol portar als tribunals l'expulsió d'ell i de dos treballadors més de la fira Alimentaria, que es va celebrar a Barcelona el passat dijous.Segons han explicat els tres implicats, es van personar a la fira amb samarretes amb la bandera d'Aragó i el lema 'Catar jamón de Teruel', per promocionar la seva empresa d'embotits. El personal de seguretat els va dur al seu despatx per interrogar-los segons Ciércoles «amb males maneres i de forma vexatòria» durant tres hores en les quals assegura que «ens han tractat com a terroristes, quan només portàvem una samarreta». «La gent ha perdut el nord» indicava l'empresari.